Pack de 3 lampes connectées Philips Hue Play pour seulement 134,99€

Des barres de lumière connectées et très personnalisables



Intelligentes et économes en énergie

Les Philips Hue Play sont des barres de lumière à installer chez vous pour transformer l'ambiance de votre domicile et donner une touche de couleur à votre intérieur. Les accessoires sont prévus pour être posés sur une armoire ou à même le sol et éclairer vers le dessus les murs et le plafond. Vous pouvez également les placer derrière votre téléviseur pour changer l'expérience vécue en regardant un film ou une série.Philips Hue oblige, les accessoires sont entièrement personnalisables depuis l'application mobile, disponible sur Android et iOS. Les modèles proposés ici permettent d'amener une ambiance très lumineuse pour vous concentrer ou vous réveiller le matin, ou au contraire d'obtenir une lumière plus tamisée ou colorée pour le soir, idéal pour des moments plus intimes à la tombée de la nuit.Compatible Google Assistant, Amazon Alexa et Homekit, il est possible de piloter depuis les assistants vocaux les plus populaires aujourd'hui ses Philips Hue Play. Vous pouvez à la fois sélectionner une scène pré-définie par une simple commande vocale mais également de programmer selon l'heure de la journée une ambiance lumineuse à démarrer dans la maison.En plus d'être très simples à utiliser et à installer, les Phillips Hue Play sont également des ampoules basse consommation, de classe énergétique A+. En les utilisant aux heures utiles et en les réglant finement, vous pourrez réaliser de sensibles économies d'énergie sur votre éclairage quotidien, et ce dès la première utilisation.Boulanger vous propose aujourd'hui un pack de trois lampes connectées pour un prix de seulement 134,99€, au lieu des 189,99€ demandés initialement. Transformez votre salon en quelques minutes avec ces accessoires intelligents et très bien conçus.