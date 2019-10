🔥 Envie de changer de forfait mobile ? Profitez des promos chez RED, Free, Sosh, B&You

L'équipe Clubic Bons Plans vous a dégoté quatre forfaits mobiles en promotion chez Free et les filiales low-cost d'Orange, SFR et Bouygues Telecom. De quoi couvrir l'essentiel des besoins, notamment en termes de données mobiles, pour pas bien cher.On commence avec le forfait RED by SFR 60 Go à 12 euros par mois, qui inclut les appels et SMS/MMS illimités ainsi que 8 Go d'internet, les appels et SMS/MMS illimités depuis l'Union Européenne et les DOM. Pour 8 euros de plus, vous pouvez bénéficier de 100 Go en France dont 10 Go utilisables en roaming. Une option à 5 euros mensuels permet d'accéder à 15 Go de data depuis l'UE et les DOM, mais aussi en Suisse, en Andorre, aux USA et au Canada. Fin de l'offre le 21 octobre 2019.On continue avec le désormais habituel forfait Free Mobile 60 Go avec appels, SMS, MMS illimités et 4 Go de données, appels, SMS, MMS illimités en Europe et dans les DOM à 9,99 euros par mois pendant un an. Il bascule ensuite au bout de douze mois automatiquement vers l'abonnement premium de l'opérateur à 19,99 euros (15,99 euros pour les abonnés Freebox) mensuels avec 100 Go en 4G+ et 25 Go depuis plus de 65 destinations, appels, SMS, MMS illimités depuis Europe, DOM, USA, Canada, Australie, Afrique du Sud, Israël et Nouvelle-Zélande.Chez B&You aussi les offres sont de sortie. Jusqu'au 23 octobre 2019, il est possible de souscrire au forfait 50 Go dont 6 Go de roaming en Europe et DOM pour 11,99 euros par mois. Pour seulement trois euros de plus, le volume de data en roaming dans l'UE et dans les DOM passe à 10 Go et l'on bénéficie de l'option Internet illimité le week-end (du samedi 00h01 au dimanche 23h59), sans décompte sur le forfait. Enfin, pour 100 Go de données mobiles, le forfait est proposé à 19,99 euros par mois.Et enfin chez Sosh, vous avez droit à 20 Go data pour 9,99 euros par mois. C'est un peu plus cher que chez la concurrence, mais vous profitez du réseau d'Orange qui est le meilleur en France selon nPerf . Cela constitue donc une bonne solution pour les clients qui n'ont pas besoin de plus de 20 Go de données. Le forfait 50 Go est lui proposé à 14,99 euros par mois pendant douze mois, avant de repasser au tarif normal de 24,99 euros.Alors, vous avez trouvé votre bonheur ? Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire notre comparatif d'octobre sur les forfaits mobiles disponibles sans engagement.