Prolongation sur la vente privée électricité et gaz à -17% par rapport au tarif réglementé

Une vente privée qui s'achèvera le 31 octobre

17 % de réduction, contrat sans engagement

Depuis que le marché de l'énergie s'est ouvert à la concurrence il y a un peu plus de 10 ans, les fournisseurs et les solutions se sont multipliés avec l'arrivée de nouveaux acteurs. Si les tarifs n'ont que sensiblement évolué au départ, il n'est pas rare aujourd'hui d'apercevoir des offres alléchantes qui nous font la promesse d'un prix en baisse par rapport au tarif réglementé de vente fixé par les pouvoirs publics.Ici associé à notre partenaire Bemove (opérateur en achats groupés récemment racheté par le groupe CCM Benchmark ), Mega Energie propose une offre exceptionnelle qui vous fera bénéficier d'une remise de 17 % sur le kWh (hors taxes). Néanmoins, il est nécessaire de rapidement se décider puisque cette vente privée prendra fin le 31 octobre 2019.Précisons bien d'abord, pour ceux qui ne lisent pas forcément les petites lignes du contrat, que cette remise de 17 % est effectuée sur le prix du kWh HT, le prix de l'abonnement reste donc identique à celui du fournisseur historique. Néanmoins, cette offre reste assez intéressante surtout que la réduction de 17 % n'est pas le seul avantage dont vous bénéficiez à la souscription du contrat.Cette offre est en effet sans engagement, ce qui signifie que vous pourrez rompre votre contrat à tout moment sans avoir à engager de frais, la souscription est également gratuite. Il s'agit plutôt d'un bon point, car vous pourrez ainsi facilement changer de fournisseur si vous trouvez moins cher ailleurs ou simplement si vous n'êtes pas satisfaisait des services de Mega Energie, une entreprise encore relativement jeune sur ce marché.Enfin, soulignons que Mega Energie répond présent sur 95 % du territoire français, ainsi qu'en Belgique. La transition lors du changement d'opérateur est, elle aussi, simple et efficace. Mega Energie s'engage en effet à effectuer le changement sans aucune coupure ni intervention, la souscription en ligne ne nécessite quant à elle que 5 petites minutes !