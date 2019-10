🔥 SanDisk iXpand 64 Go - Clé USB double connectique iPhone et iPad à 41,48€ au lieu de 49,99€

Une clé pour vos données

Des modèles pour tout le monde

Nous sommes chez Amazon pour cette bonne affaire. La liste des modalités n'est pas bien longue puisque vous devez seulement savoir que la livraison est gratuite en France métropolitaine. Les abonnés Amazon Prime peuvent même recevoir leur commande en un jour ouvré sans frais supplémentaires. Aussi, la garantie fabricant est valable pour une durée de deux ans. Maintenant, passons aux spécificités majeures de ce produit.Il s'agit d'une clé USB qui pourra se connecter directement à votre iPhone ou iPad afin de libérer un peu d'espace. Ce modèle possède une mémoire de 64 Go pour accueillir des fichiers divers et variés (photos, vidéos...). Pour l'utiliser, vous aurez seulement à brancher la clé sur le port USB de votre smartphone ou de votre tablette. Grâce à son design fin et léger, cet exemplaire ne vous gênera pas même s'il est branché et que vous continuez à utiliser votre appareil.Vous pourrez aussi visionner des photos et des vidéos stockées sur la clé sans avoir à les transférer sur l'iPhone. De plus, l'application iXpand vous permettra de gérer vos données personnelles efficacement et avec un maximum de sécurité. Il est même possible de configurer l'application afin que vos photos soient directement copiées sur la clé lorsque cette dernière est reliée à votre mobile. Enfin, sachez qu'Amazon propose d'autres versions en plus de la 64 Go. Vous avez donc le choix entre 16 Go, 32 Go, 128 Go et 256 Go.Cette clé USB signée SanDisk est tout simplement indispensable si vous avez un ou plusieurs produits Apple en votre possession. Elle vous permettra de transférer rapidement des fichiers et de les sauvegarder en toute sécurité. Plusieurs modèles sont à votre disposition donc choisissez selon vos besoins.