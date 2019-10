🔥 SSD Western Digital 500Go à 54,90€ au lieu de 74,90€

27% de remise immédiate sur le WD BLUE de Western Digital

Un point sur les caractéristiques du produit

Envie de vous procurer un SSD interne pour étendre la capacité de stockage de votre ordinateur ? On a déniché une bonne affaire pour vous.Le WD BLUE de 500 Go fait l'objet d'une réduction intéressante chez Rue du Commerce. Vendu normalement à 74,90 €, le SSD interne voit son prix baisser à 54,90 € ; ce qui fait une remise immédiate de 20 euros (soit 27%).En plus de cet achat, il faudra ajouter 3,99 euros de frais de port pour une livraison parmi 3 modes : retrait en magasin Carrefour, livraison rapide en point relais Pickup et livraison rapide en Relais Colis.Comme la plupart des SSD, ce modèle WD BLUE de Western Digital adopte le format 2,5 pouces. Idéal pour booster le système et les applications de tous les types d'ordinateur, l'appareil propose une vitesse de lecture théorique à 560 Mo/s et une vitesse d'écriture allant jusqu'à 530 Mo/s.Simple à installer, le SSD interne est bien sûr fourni avec des instructions pour configurer l'appareil pour chacune de ses étapes. Enfin, le produit dispose d'une garantie de 2 ans.