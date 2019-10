🔥 Les meilleurs bons plans PC portable en 15"

Des promos sur cinq PC portables 15" chez Boulanger, la Fnac et Darty

Jusqu'à -26 % sur les ordinateurs portables

Quand on parle d'ordinateur portable 15", il s'agit bien sûr d'un arrondi : en réalité, ces machines sont toutes munies d'un écran de 15,6 pouces. Et l'avantage de ces PC réside dans le compromis intéressant entre leur portabilité et leur affichage. Grâce à leurs dimensions réduites et à un poids n'excédant pas les 2,5 kg, vous pourrez ainsi transporter sans souci votre outil de travail et/ou de loisir !Dans notre sélection, vous retrouverez des produits vendus par différents vendeurs : Boulanger, la Fnac et Darty. Mais ces sites présentent un point commun : celui de proposer la livraison offerte. De quoi faciliter votre achat ! N'oubliez cependant pas de consulter les conditions imposées par chaque vendeur, pour avoir l'assurance d'en bénéficier.Entrons à présent dans le vif du sujet ! On commence avec le Vivobook S501QA-EJ040T, signé Asus, actuellement disponible au prix de 399 €, au lieu de 499 €, soit une économie de 20 %.Ce poids plume, de 2 kg seulement, est particulièrement adapté aux outils de bureautique. Mais il saura également répondre à vos attentes pour le divertissement, grâce à son écran 15,6" Full HD. Côté moteur, on retrouve un processeur AMD Quad Core A12-9720P de 2,7 GHz, pouvant monter jusqu'à 3,6 GHz, une carte graphique AMD Radeon R7 et 4 Go de RAM.Par ailleurs, vous pouvez opter pour le Acer Aspire 3 A315-41-R74Z, à 429,99 €, contre 549,99 € en temps normal. Mais attention : vous n'avez plus que deux jours pour profiter de ces 22 % de réduction !Le modèle met premièrement l'accent sur la qualité de ses images, via son écran CineCrystal LED LCD. De plus, l'affichage inclut la technologie Acer BluelightShield, atténuant la lumière bleue, qui a tendance à fatiguer les yeux. Concernant le processeur, il s'agit d'un AMD Ryzen 3 2200U, de 2 GHz (3,4 GHz en turbo), doté de cœurs graphiques Radeon Vega, pour des performances optimales en navigation sur Internet et en streaming. Enfin, la mémoire vive disponible est de 4 Go, une capacité que vous pouvez augmenter jusqu'à 16 Go.Passons ensuite à Lenovo et à son IdeaPad L340-15API, vendu au prix de 509 €, au lieu de 689 €, ce qui correspond à une promotion de -26 % sur cette vente flash !L'ordinateur, pensé pour le web et la bureautique, fait la part belle aux couleurs sur son écran 15,6" Full HD. De plus, il se distingue particulièrement par ses performances, comparé à d'autres machines de sa gamme. Son processeur AMD Ryzen 5 3500U, sa carte graphique AMD Radeon Vega 8 et ses 8 Go de mémoire vive lui confèrent en effet une polyvalence intéressante. Et question stockage, vous n'aurez pas à choisir entre HDD et SSD, puisque vous aurez les deux : le premier de 1 To, l'autre de 128 Go.Restons chez Darty, avec le modèle R543UA-GO2610T d'Asus, proposé en ce moment à 569 €, contre 769 € d'ordinaire. Vous avez bien lu : on parle ici de 200 € d'économie, soit 26 % du tarif normal !Au rayon des performances, le PC mise sur son processeur Intel Core i5-8250U et sa fréquence de 1,6 GHz, accompagné de 4 Go de RAM. Pensé pour le multitâche, l'appareil prévoit également une large capacité de stockage, avec un disque dur de 1 To. Il est, par ailleurs, équipé d'un écran LED HD de 15,6", avec un angle de vision élargi, pour regarder des vidéos à plusieurs. Et si vous cherchez un ordinateur facile à transporter, celui-ci constituera un candidat sérieux, ne dépassant pas les 2 kg.Enfin, c'est HP qui vous propose son ordinateur portable 15-DW0083NF au tarif de 619 €, au lieu de 829 €, soit 210 € de rabais, c'est-à-dire une réduction de 25 %.Ce modèle met l'accent sur la puissance, en particulier grâce à son processeur. Il s'agit à nouveau du Intel Core i5-8265U, cadencé à 1,6 GHz, qui est couplé à une carte graphique Intel UHD 620 et à 8 Go de mémoire vive. De quoi permettre un affichage fluide sur l'écran WLED 15,6" HD, aux images d'une grande fidélité. Et pour le stockage, aucun compromis en vue : l'ordinateur est livré avec à la fois un HDD de 1 To et un SSD de 256 Go.Alors avez-vous fait votre choix entre ces cinq modèles en promotion ? Prenez le temps de les comparer pour trouver celui correspondant à vos besoins, mais ne tardez pas trop quand même : certains bons plans ne durent pas indéfiniment !