🔥 RED by SFR ou Free mobile, quel forfait 4G sans engagement choisir pour la rentrée ?

Forfait RED 40 Go à partir de 10€/mois

Forfait Free 60 Go à 8,99€/mois

Nous nous dirigeons tout d'abord chez SFR avec son forfait RED qui propose 40 Go de data pour 10€/mois. Ce-dernier affiche donc un prix rond, qui, certes, aurait pu être légèrement plus bas pour 40 Go, mais qui possède par ailleurs des arguments de choix.Le forfait RED sans engagement a en effet le gros avantage d'être personnalisable, et ce, d'un mois à l'autre. Si vous n'avez pas toujours besoin de la même consommation selon les périodes de l'année, ce forfait est fait pour vous. Vous pourrez, en effet, en un seul clic depuis votre compte client, ajouter ou retirer des data à votre forfait. La base, ou le minimum, est donc de 40 Go. Vous pourrez ensuite ajouter 20 Go pour 5€ de plus, soit un total de 60 Go/mois, ou opter pour 100 Go de data pour 10€ de plus par mois et les retirer quand bon vous semblera.Cette flexibilité fonctionne également pour vous proposer un forfait adapté si vous partez en voyage (dans l'UE et les DOM, en Suisse en Andorre, au Canada et aux USA). Vous pourrez alors ajouter 15 Go aux 5 Go déjà présents dans le forfait de base. Vous débourserez ainsi 5€ de plus par mois. Concernant le reste du forfait, les appels, les SMS et les MMS sont en illimité. Attention, il ne reste plus que quelques jours pour profiter de cette offre qui dure seulement jusqu'au 23 septembre.Prenons à présent la direction de la boutique en ligne Free, pour découvrir ce second forfait lui aussi très intéressant.Il est moins cher que le précédent puisqu'il propose les mêmes avantages au niveau des appels, SMS et MMS, qui sont là aussi illimités, tout en offrant plus de data à utiliser depuis la France métropolitaine, 60 Go donc, pour un plus petit prix : 8,99€/mois. Cependant, les choses se corsent si vous partez à l'étranger car vous ne bénéficierez que de 4 Go par mois pour vos connecter à internet. Il faut aussi noter que le forfait augmente au bout d'un an. Vous devrez donc débourser 19.99€ à partir de la deuxième année si vous conservez ce forfait. Mais comme l'offre de Free est sans engagement, vous pourrez stopper votre abonnement avant de voir la facture augmenter. Nous sommes, là aussi, face à une offre limitée dans le temps. Elle prend fin le 24 septembre prochain.Pour des prix relativement proches, ces deux forfaits ont chacun des arguments bien différents. Tout dépend de votre mode de vie et de la fréquence à laquelle vous vous rendez à l'étranger !