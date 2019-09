🔥 Antivirus pas cher : la protection complète Bitdefender à 39,98€/an au lieu de 69,99€

Bitdefender Total Security : sortez couverts

Pour toujours plus de protection

Tout d'abord, précisons que le prix de 39,98€ est uniquement valable pour la première année de votre abonnement. Ensuite, le tarif normal s'appliquera, soit 69,99€/an. L'antivirus Bitdefender propose une protection optimale depuis plus de cinq ans. Le logiciel embarque des technologies très avancées afin de prévenir les menaces les plus récentes qui peuvent voir le jour à travers le monde. Une fois votre souscription réalisée, vous serez protégé contre les ransomwares mais aussi face aux intrusions dans votre vie privée via la webcam de votre ordinateur. Le tout est facile à utiliser et les mises à jour se feront automatiquement. Il s'agit donc d'un antivirus extrêmement pratique.Dans cette offre "protection complète" de Bitdefender, vous allez pouvoir bénéficier d'une protection sur cinq appareils différents. Ils peuvent être sous Windows, macOS, Android et iOS. Car oui, cet antivirus ne se contente pas d'agir sur les ordinateurs puisqu'il est compatible avec les smartphones ainsi que les tablettes tactiles. En plus des mises à jour gratuites et automatiques, un service d'assistance et de support sera à votre écoute si jamais vous rencontrez des problèmes au cours de l'utilisation du logiciel. Vous n'avez donc pas d'inquiétude à avoir.En plus de Bitdefender, une option VPN est aussi à votre portée. En effet, vous profiterez d'une belle remise si jamais vous sélectionnez cette option en même temps que votre souscription à l'antivirus. Le VPN Premium vous reviendra à seulement 29,99€ au lieu de 39,99€. Il préservera votre anonymat ainsi que votre vie privée, vous permettra d'accéder aux Wi-Fi publics en toute sécurité et le trafic chiffré sera illimité. Bien entendu, cette offre est totalement optionnelle.Avec Bitdefender, vous serez totalement protégé face aux nombreuses menaces présentes sur internet. Pour un prix plutôt abordable la première année, vous pourrez naviguer en sécurité et préserver vos appareils des virus qui peuvent rapidement pourrir la vie d'un internaute. Bref, nous conseillons vivement cet excellent logiciel.