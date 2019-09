🔥 Bon plan BforBank : 80€ et 6 mois d’abonnement à Canal+ offerts !

BforBank : une offre de bienvenue royale !

Un accompagnement de qualité

Tout d'abord, sachez que l'offre que nous allons vous présenter est uniquement valable jusqu'au 3 octobre 2019 inclus. Commençons par la prime de 80€ qui vous sera versée lors de la première ouverture d'un compte BforBank. Vous devrez aussi activer une carte bancaire (Visa Classic, Premier ou Infinite) simultanément pour en profiter. La somme promise sera versée directement sur votre nouveau compte bancaire 15 jours après l'activation de la fameuse carte. Sachez aussi que les opérations courantes en ligne ne vous coûteront rien. Mais les bonnes surprises ne s'arrêtent pas là !En effet, si vous demandez l'ouverture d'un premier livret épargne BforBank en plus du compte bancaire, 6 mois d'abonnement à Canal + vous seront offerts sans engagement au lieu de 119,40€. Vous pourrez donc regarder des programmes comme la Ligue 1 Conforama depuis des supports comme les tablettes tactiles, les smartphones ou encore les ordinateurs. Cet abonnement sans engagement sera automatiquement renouvelé au terme de la période gratuite. Le tarif mensuel passera alors à 19,90€ mais vous pourrez résilier si vous le désirez.Ce qu'il faut également savoir, c'est que BforBank est une banque (sans blague !) exclusivement en ligne. Cependant, vous pourrez toujours contacter un conseiller en cas de besoin puisque le service client basé en France est joignable du lundi au vendredi jusqu'à 21h00 et le samedi jusqu'à 18h00. La banque s'occupera aussi des formalités administratives lors d'un changement de domiciliation bancaire et vous pourrez profiter d'assurances pour vos voyages (annulation, vol de bagages...). Enfin, plusieurs applications et services sont inclus comme la commande de chéquier, la gestion de votre budget ou la demande d'augmentation des plafonds.Cette offre BforBank tombe à pic pour la rentrée. En plus des 80€ et des six mois gratuits à Canal + compris, ce bon plan vous donne accès à une banque de qualité qui vous accompagnera durant toutes vos démarches. À vous de décider mais il s'agit d'une offre à ne pas rater !