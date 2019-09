🔥 Profitez de l'offre famille 2 To lifetime à -70% chez pCloud

Un éventail de fonctionnalités en promotion

À lire aussi : Stockage en ligne - Cloud, notre comparatif

Un duo d'offre au choix

Le cloud est une solution relativement moderne pour sécuriser vos précieux fichiers et y avoir accès partout. L'éventail de fonctionnalités pCloud est très large : il vous permet en seul geste de partager vos données avec vos proches. Pour ce faire il suffit de créer un lien de téléchargement que vous pouvez ensuite partager à qui vous voulez.Le service estpuisqu'il est disponible sur Windows, MacOS, Linux, Android et iOS. PCloud vous propose aujourd'hui une offre économique sur le long terme car vous garderez votre espace de stockage à vie, sans frais supplémentaire.En ce qui concerne le tarif, cette offre extraordinaire vous propose -70% sur 2 type d'offre. La formule familiale de 2 To à vie est disponible àtandis que l'offre familiale 2 To à vie + Crypto passe deCesvous permettrons de faire profiter des fonctionnalités deà tous vos proches. Vous pourrez par exemple récupérer vos fichier perdus jusqu'à, un fonction appréciable pour éviter les erreurs regrettables. Vous pouvez également répartir votre espace de stockage comme vous le souhaitez entre les personnes de votre famille, qui disposerons chacun d'un compte personnel.Si vous êtes soucieux de la sécurité de vos données vous pouvez vous diriger vers l'offrequi chiffrera vos données côté client en plus du côté serveur pour un maximum de confidentialité. Notez également que vous bénéficierez dans le cas des deux offres de 10 jours de garantie de remboursement sous 10 jours.Si l'offre vous intéresse c'est le moment car elle ne restera plus que quelques jours.