🔥 Moniteur PC Viewsonic 24" FHD dalle TN à 127,99€ au lieu de 154,90€ chez Grosbill

Votre commande sur GrosBill

Des images exceptionnelles

Direction Paris donc, pour rendre visite au e-commerçantqui propose une réduction de 17% sur cet écran PC Viewsonic. Il faudra s'armer d'une pointe de patience si vous craquez pour cet écran en promotion car il ne pourra être livré chez vous que sous 8 jours ouvrés. Les tarifs de livraison commencent à partir de 3,50 euros.Chez GrosBill, vous pouvez bénéficier d'une offre de reprise de votre ancien écran PC. Après un test du PC (sous 48h) et une estimation de sa valeur, le vendeur vous fera une offre que vous pourrez déduire dès votre prochain achat sur le produit de votre choix.Lesublimera les images de vos films et de tous vos jeux vidéos. L'écran fait 24 pouces, soit 61 cm, et affiche une résolution de 1920 x 1080 pixels en Full HD. L'écran affiche un rapport de contraste impressionnant de 50000000:1 qui garantit la netteté des couleurs et la fluidité des images. La technologie ClearMotiv II de l'écran permet un temps de réponse réactif de 2 ms.Le moniteur de la marque californienne possède des entrées D-sub, DVI et HDMI qui permettront de vous connecter facilement à vos différents appareils haute-définition comme votre PC portable, votre caméra numérique ou votre console de jeu. Pour parfaire le tout, le moniteur PC Viewsonic compte deux haut-parleurs intégrés de bonne qualité.Pour profiter un maximum de vos séries préférées et des jeux vidéos les plus récents, le moniteur Viewsonic VX2452MH sera un compagnon fidèle qui révélera tout l'éclat et la beauté des images.