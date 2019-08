🔥 Nouveau coupon pour le Xiaomi Mi A3 64 Go : il passe à 171,95€ au lieu de 249€ sur Gearbest

Le Xiaomi Mi A3 à moins de 172 euros avec un code promo

Les caractéristiques principales du Xiaomi Mi A3

Il faudra donc se diriger vers le site Gearbest pour se procurer en promotion le Xiaomi Mi A3. Initialement vendu à 249 euros, le prix du smartphone voit son prix baisser à 171,95 euros ; soit une remise de près de 31% avec l'aide du. Le code est à insérer après avoir ajouté l'article au panier.Le modèle proposé par le site marchand est en version globale. Avec le mode French Line de Gearbest, sachez que vous pouvez profiter des frais de port offerts.Proposé dans un coloris bleu et tournant sous Android One, le Xiaomi Mi A3 dispose de 4 caméras. En frontal, la résolution est de 32 mégapixels. Les 3 autres caméras à l'arrière ont des résolutions respectives de 48, 8 et 2 mégapixels. Cet appareil arbore un écran AMOLED de 6,1 pouces protégé par un Corning Gorilla Glass et disposant d'une résolution de 1560 x 720. Sa batterie fournit une capacité de 4030 mAh. Le Mi A3 est doté d'un Wifi et d'un Bluetooth 5.0.Côté matériel, on retrouvera un processeur Snapdragon 665, une mémoire interne de 64 Go (extensible jusqu'à 256 Go) et une mémoire vive de 4 Go.