🔥 50% sur cette souris Corsair Glaive RGB chez Boulanger

Un accessoire de gamer

Une forme ergonomique

Cette jolievendue exceptionnellement à 39,99 euros sur, est un mulot filaire en aluminium. Spécialement conçu pour le jeu, l'animal est doté d'un capteur optique pouvant atteindre au maximum les 16 000 DPI, ce qui lui permet d'avoir une réactivité et une vivacité à toutes épreuves. Son taux de polling atteint les 1000 Hz.Le rongeur possède une mollette et 6 boutons totalement programmables pour vous offrir un confort personnalisé et vous éviter de perdre du temps en jouant. Il bénéficie de la technologie d'éclairage LED multicolore 3 zones RGB. L'appareil est compatible sous Windows 7, Windows 8 ainsi que sous Windows 10.Sa forme ergonomique vous permet de l'utiliser pendant des heures en étant à l'aise du début à la fin, et bien sûr en évitant les crampes. Pour plus de confort et pour vous assurer une bonne prise en main, ce mulot dispose d'une garde-robe qui contient 3 revêtements antidérapants. L'appareil convient parfaitement aux droitiers. Cette souris est légère mais son poids ne peut malheureusement pas être ajusté.La souris Corsair Glaive RGB est sous garantie pendant 2 ans. En commandant sur l'enseigne française Boulanger, vous avez 15 jours pour renvoyer votre article si celui-ci ne vous convient pas. Les frais de port vous seront offerts sur cette commande et votre ancien appareil peut être repris.Cette souris réservée aux gamers est maniable et très réactive. Elle vous accompagnera lors de vos plus belles sessions de jeux et vous aidera à progresser bien plus rapidement qu'une souris classique.