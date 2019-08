🔥 Notre sélection de 6 bons plans pour améliorer votre PC gaming

Améliorer son PC gaming

Notre sélection de 6 accessoires gaming

Processeur Intel Core i5-8600K

Processeur Intel Core i7-8700K

Processeur AMD Ryzen 5 2600 Wraith Stealth

16Go RAM Corsair Vengeance DDR4 2666 MHz

Carte graphique MSI GeForce GTX 1070 Ti Aero 8G

SSD Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 500 Go

Pour éviter d'aller jusqu'à racheter un ordinateur, investir dans des accessoires de qualité qui dynamiseront votre PC est une excellente initiative. Certaines pièces, comme le processeur ou la carte graphique, sont en effet très importantes si vous souhaitez que votre machine soit suffisamment performante pour le gaming.Pour être sûr de votre achat, n'hésitez pas à vous rendre sur les pages pour comparer les notes de produits et les commentaires des clients. Il y a souvent des avis très instructifs. Avant de finaliser vos achats, sur chacun des sites, pensez à vérifier les modes et délais de livraison. Si vous choisissez de payer en plusieurs fois, gardez bien en tête que c'est un service qui est payant pour la majorité des sites de e-commerce., le vendeur de matériel high-tech français et, le leader américain, se partagent la vedette dans cette sélection aux petits oignons. Ils proposent tous deux des accessoires puissants pour rebooster les PC en baisse de régime qui voient débarquer des jeux toujours plus gourmands. Nous irons ainsi voir ce que Intel, AMD ou encore Samsung proposent en ce moment à petit prix.Commençons cette sélection avec leen ce moment à seulement 309€ sur le site de GrosBill.Vous pourrez bénéficier de ce prix grâce à un code promotionnel qui retire 20€ aux 329€ affichés sur la fiche produit. Voici le code :. Détail appréciable, la réduction s'applique dans le panier dès le début de votre commande et non juste avant de payer comme c'est souvent le cas. Le processeur de chez Intel est un modèle Coffee Lake core i5 de 8ème génération. Il possède 6 cœurs et une lithographie de 14 nm. Sa fréquence standard de 3,6 GHz peut être poussée jusqu'à 4,3 GHz grâce à la technologie de son puissant turbo. Attention cependant, le Intel Core i5-8600K ne possède pas de refroidisseur intégré.On reste chez Intel, mais on prend cette fois la direction d'Amazon pour observer ce second CPU, lequi est descendu à 318,56€. Ne tardez pas si ce petit outil vous plaît, à l'heure actuelle, il ne reste plus qu'une dizaine d'exemplaires en stock.Le processeur ultra-puissant core i7 est un modèle à 6 cœurs cadencé à 3.2 GHz. Sa lithographie est elle aussi de 14 nm. La fréquence de sa mémoire DDR4 monte à 2666 MHz. Vous pourrez jouer dès que vous le souhaitez en 4K UHD. Son interface ATA comprend un port USB 2.0.Pour les budgets plus serrés, Amazon propose un autre processeur à un prix intéressant. Leest ainsi à 124,99€ en ce moment sur le site américain.Si AMD est une marque un peu moins appréciée qu'Intel par les gamers, elle a l'avantage d'être moins chère tout en proposant des outils fiables d'une performance très satisfaisante. L'appareil est un AMD Wraith Cooling pour Socket AM4 qui bénéficie du Zen + sur Gen 2 Ryzen ainsi que d'une carte mère optimisée. Il peut monter jusqu'à 3.9 Ghz grâce au Max Boost. Sa mémoire système est de 2933 MHz tandis que la capacité de sa mémoire vive est de 16 GB. Il contient 6 cœurs. Sa lithographie est de 12nm FinFET.On retourne faire une petite visite au revendeur français GrosBill pour ce quatrième accessoire visant à améliorer les performances de votre PC de gaming. Les barrettes desont en ce moment à seulement 92€s au lieu de 102€ habituellement.Sa capacité est donc de 16 Go de RAM, divisée en 2 x 8 Go. La vitesse de 2666 MHz pour un temps de latence de CL16 boostera considérablement votre PC. En ajoutant ces barrettes de RAM à votre ordinateur, vous n'aurez plus aucun souci pour faire tourner vos jeux les plus récents.Notre cinquième article est un accessoire qui est lui aussi d'une grande importance si l'on désir un PC bien adapté au jeu, il s'agit de la carte graphique. On reste chez GrosBill qui est décidément un revendeur plein de ressources pour vous proposer cetteaccessible à seulement 389€. Pour bénéficier de ce petit prix, il faut là aussi entrer le code promotionnelaprès avoir déposé le produit MSI dans votre panier.Son moteur graphique est donc le GeForce GTX 1070 Ti qui possède 8 Go de mémoire. Il est compatible à la réalité virtuelle et est doté d'un double ventilateur.Nous terminons cette sélection avec un dernier outil qui boostera votre fidèle machine sans vous ruiner. Leest en effet actuellement descendu à 106,61€ au lieu de 134,99€ sur Amazon.Le disque bénéficie de la technologie V-Nand Samsung. Ses 500 Go vous permettront de jouer à plus de jeux récents. Avec une vitesse de lecture séquentielle pouvant atteindre les 3.500 MB/sec et vitesse d'écriture qui peut pousser jusqu'à 3 300 Mo/sec, ce SSD interne donnera un coup de fouet à votre PC. Son interface SATA 6 Gb/s est également compatible avec SATA 3 Gbps ainsi qu'avec SATA 1.5 Gbps.Plutôt que de laisser votre ordinateur de côté lorsqu'il devient moins performant, l'optimiser avec des accessoires adaptés est la solution idéale, à la fois économique et écologique.