🔥 Bon plan : TaoTronics écouteurs Bluetooth à 27,99€ au lieu de 39,99€

TaoTronics : nouveau code promo sur Amazon

Des écouteurs petits mais costauds !

Nous devons cette réduction plus qu'intéressante au géant Amazon . Ce dernier propose bien évidemment la livraison gratuite en France métropolitaine. Pour recevoir votre exemplaire plus rapidement, vous pouvez aussi opter pour un abonnement Amazon Prime (30 jours offerts puis 49€ par an). Ainsi, la commande arrivera à votre domicile en un jour ouvré. Enfin, un code est valable jusqu'au 20 août. Il vous permet d'obtenir une réduction de 30% sur cet article. Vous devrez l'utiliser au moment de valider votre panier :Maintenant que les modalités sont derrière nous, nous pouvons nous attarder sur les capacités desévoqués précédemment. Ils peuvent être connectés à un smartphone ou une tablette en passant par le Bluetooth 5.0. La connexion sera aussi rapide que stable. Au niveau de la qualité sonore, il n'y a pas grand chose à redire puisque ce produit offre un son stéréo Hi-Fi excellent grâce à des haut-parleurs dynamiques ainsi qu'à une isolation phonique très efficace. La seule touche positionnée directement sur l'écouteur permet de le contrôler facilement.Autre point important, l'autonomie de la batterie. Cette dernière n'a pas à rougir puisqu'elle peut tenir pendant environ 40 heures. En réalité, une charge équivaut à 5 heures de durée de vie mais grâce au boîtier de charge compris dans le pack, 36 heures d'écoute en plus seront à votre portée. Ce boîtier est bien pratique puisqu'il est également très simple à transporter. En effet, il mesure seulement 8 centimètres. Enfin, ces écouteurs sont imperméables à la pluie et à la sueur. Ils pourront donc vous accompagner durant des sessions sportives en extérieur.Cessont vraiment excellents. En plus de fournir un son de qualité, ils sont très pratiques à emporter et profitent d'une grande autonomie grâce au boîtier de charge. Leur résistance est aussi un véritable point fort. Bref, ne les laissez pas attendre !