🔥 Bon plan Gearbest : Xiaomi Mi 9 64 Go à 322,20€ au lieu de 469,43€

Vente flash Xiaomi Mi 9 chez Gearbest

Une triple dose de plaisir

Nous devons cette belle promotion au site Gearbest et elle se terminera. Vous avez donc encore quelques jours pour vous en emparer. La livraison est gratuite pour la France métropolitaine mais il va falloir patienter entre 12 et 25 jours ouvrés avant de recevoir le smartphone à votre domicile. Maintenant que vous savez tout au sujet des modalités, il est grand temps de passer aux caractéristiques techniques du mobile.Ainsi, learbore un écran Super Amoled avec une diagonale de 6.39 pouces et d'une définition de 2340 x 1080 pixels. Pour ce qui est de ses composants, ce modèle a droit à un processeur Qualcomm Snapdragon 855 accompagné par 6 Go de RAM et d'une mémoire interne de 64 Go. Une telle configuration vous permettra de faire tourner les jeux les plus populaires du moment (comme Fortnite et PUBG Mobile) avec une fluidité exemplaire. Les performances sont donc largement à la hauteur pour n'importe quelle tâche.Pour la partie photo maintenant, un triple capteur 48 mégapixels + 16 mégapixels + 12 mégapixels est placé à l'arrière du smartphone. À vous le bonheur des vidéos en 4K et vous aurez même accès à de nombreuses options. Concernant le capteur avant, il s'agit d'un 20 mégapixels idéal pour réaliser des selfies de qualité.Enfin, la batterie 3300 mAh met à disposition de l'utilisateur une autonomie équivalente à une grosse journée. Notez que le mobile est compatible avec la technologie de recharge rapide Quick Charge 4+. Comptez donc un peu plus d'une heure pour le recharger complètement.Leest un excellent smartphone qui gère dans tous les domaines. Sans être trop onéreux, il offre à l'utilisateur des performances de haute volée sur la plupart des jeux. Le rapport qualité / prix est plus que satisfaisant sur ce point. Le mobile du géant chinois se permet aussi de briller par son design sobre et classe. Bref, tout le monde y trouvera son compte.