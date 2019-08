🔥 Forfait mobile 4G : B&You prolonge l'offre 30 Go à 9,99€/mois

B&You : Le forfait illimité sans engagement

Un forfait B&You très complet

C'est indiqué dans le titre de cet article mais nous rappelons tout de même que ce forfait B&You est disponible. Il est uniquement valable pour l'ouverture d'une nouvelle ligne chez cet opérateur. Il faut également savoir que cet abonnement est sans engagement et que vous pourrez donc partir chez la concurrence dès que vous en aurez envie. Cependant, les points positifs ne s'arrêtent pas là puisque le prix ne bougera pas au bout de 12 mois comme cela peut parfois être le cas ailleurs. Vous connaissez la chanson, une dizaine d'euros en plus seront nécessaires pour obtenir votre nouvelle carte SIM.Ce forfaitest assez simple puisqu'il contient le strict nécessaire. En France métropolitaine, vous aurez accès aux appels / SMS illimités vers l'Hexagone et les DOM. Pour ce qui est des MMS, ils pourront uniquement être envoyés sans restriction vers la métropole. Du côté d'internet maintenant, 30 Go seront à votre disposition chaque mois. Ce volume est largement suffisant pour regarder des vidéos, télécharger des applications et utiliser le GPS. Si vous dépassez cette limite, chaque Mo utilisé en plus vous sera facturé 0,01€ en France métropolitaine contre 0,0054€ en Europe / DOM.Puisque nous commencions à évoquer le contenu à l'étranger, nous allons bien quitter le territoire français. Durant vos déplacements en Europe et dans les DOM, les appels et SMS / MMS sont illimités vers ces destinations et la France métropolitaine. Notez que 4 Go d'internet supplémentaires par mois seront crédités pour les séjours au sein de ces zones. Vous pourrez donc rester en contact avec vos proches même en dehors de l'Hexagone.Voilà pour le contenu de ce. Il s'agit d'un abonnement intermédiaire qui plaira à n'importe quel utilisateur. Bien entendu, si vous êtes constamment connecté en 4G, les 30 Go pourraient vite s'épuiser mais si vous utilisez internet normalement, vous devriez en avoir largement assez pour tenir. Bref, c'est une offre attrayante que nous avons là et vous avez encore quelques jours pour vous en emparer.