🔥 Vente flash Gearbest : Amazfit Smart Watch GTR à 135€ au lieu de 162,61€

Amazfit en promo chez Gearbest

Une montre connectée qui prend soin de votre ligne

C'est donc le site Gearbest qui s'occupe de commercialiser cet article. La promotion s'achèvera le 11 août prochain mais les stocks ne sont pas illimités. La livraison est gratuite en France mais vous devrez tout de même patienter entre 10 et 20 jours pour recevoir votre commande. Maintenant que vous savez tout au niveau des modalités, nous allons nous pencher sur les fonctionnalités de ce modèle au design très réussi.Déjà, cettetourne sous l'écosystème maison de Xiaomi. Comme nous l'avons déjà mentionné précédemment, le design est élégant avec un aspect rétro des plus sympathiques. L'affichage se fait sur un écran AMOLED 1.39 pouces d'une définition de 454 x 454 pixels. La montre est résistante à la transpiration mais aussi à l'eau puisqu'elle peut être immergée jusqu'à 50 mètres de profondeur sans subir le moindre dommage. L'autonomie de la batterie est de 24 jours selon le fabricant. Ce petit exploit est rendu possible grâce à des composants à faible consommation.Comme presque toutes les montres connectées,est faite pour le sport et la santé. Pas moins d'une douzaine de modes sportifs sont inclus pour vous épauler durant la marche, la course à pied, le ski ou même la nage. Un GPS est également de la partie pour tracer avec précision vos trajets. Ce modèle peut analyser votre sommeil mais aussi votre rythme cardiaque pendant 24 heures. Si une anomalie devait se présenter, vous recevrez une notification. Enfin, grâce à une connexion Bluetooth 5.0, vous pourrez relier votre smartphone à la montre.Bref, laest un pur concentré de technologie. Elle est aussi pourvue d'une construction solide en aluminium. Elle convient à tous les usages et peut vraiment vous alerter en cas d'urgence médicale. Il s'agit donc d'un superbe compagnon au quotidien, avec un design relativement discret. Cette montre connectée a vraiment tout pour plaire !