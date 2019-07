🔥 Bon plan Amazon : Précommande exclusive PC Engine CoreGrafx mini à 109,99€

Le PC Engine CoreGrafx mini en précommande sur Amazon

33 ans après, le PC Engine fait son retour dans une version mini !

À moins de 8 mois de sa sortie officielle, la console PC Engine CoreGrafx mini peut être précommandée sur le site français d'Amazon. Elle est en effet vendue à 109,99€.Le géant de l'e-commerce informe que son opération de précommande en lien avec le PC Engine CoreGrafx mini est associée à la mention "plus bas prix". En résumé, cela veut dire que, si le prix pratiqué par Amazon sur l'article baisse entre le moment où vous passez votre précommande et la date de sortie du produit, le site marchand vous garantit une facturation au prix le plus bas pratiqué sur sa plateforme durant cette période.La fameuse console de jeux PC Engine sortie en 1987 et signée Konami est de retour en 2020, et plus exactement le 19 mars ( comme évoqué dans notre article ). Elle revient sous la forme du modèle compact "PC Engine CoreGrafx mini" qui contient des titres à succès.Au total, il y aura 50 jeux préchargés (26 en version japonaise et 24 en version anglaise). On retrouvera notamment R-Type, PC Kid, Super Star Soldier, Daimakaimura, Gradius, Parasol Stars, Star Parodier, Gradius II, Castlevania Rondo of Blood, ou bien Bomberman 93'. Bref, que de bons souvenirs pour les nostalgiques de cette console de jeux qui pourra se tenir dans la paume d'une main !Pour information, la console PC Engine CoreGrafx mini disposera d'une manette et surtout d'une connectique HDMI (câble fourni). Le joueur pourra bénéficier de différents modes d'affichage au choix. Enfin, par l'intermédiaire du mode multitape, il sera possible de jouer jusqu'à cinq joueurs en simultané.