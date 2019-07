🔥 Bon plan : microphone Blue Yeti à seulement 100€ au lieu de 149,99€

Le microphone Blue Yeti en promotion sur Amazon

Pour enregistrer et diffuser depuis un PC et un Mac

Il faut donc se rendre sur le site Amazon France pour acquérir leen promotion. Vendu normalement à 149,99 euros, le microphone proposé dans un modèle Blackout voit son prix baisser à 100 euros. D'autres coloris sont proposés mais à des tarifs différents et surtout supérieurs à 100 euros.Pour la livraison gratuite du produit, sachez que vous avez le choix entre une livraison à domicile ou une livraison en point relais. Tout dépend bien sûr de vos disponibilités.Idéal pour enregistrer et diffuser vos contenus depuis votre PC et/ou votre Mac, le microphone Blue Yeti produit un son clair, puissant et de bonne qualité pour les podcasts, les productions YouTube, le streaming de jeu en direct, Skype et la musique. La technologie à trois capsules dispose de 4 diagrammes directionnels (cardioïde, omnidirectionnel, bidirectionnel et stéréo) qui offrent une bonne flexibilité.L'appareil possède également des commandes studio pour le volume du casque, la sélection des diagrammes, la sourdine instantanée et le grain du microphone qui vous donnent le contrôle du processus d'enregistrement.À titre d'information, le microphone dispose d'une tension de 5 Volts ; mesure 12,5 x 12 x 29,5 cm ; pèse 1,59 kg et fonctionne avec des piles au lithium.