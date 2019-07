🔥 Bon plans Monabanq : jusqu'à 160€ offerts pour les Summer Days

Profitez des Summer Days Monabanq

Les services Monabanq

Déjà, sachez que cette offre est réservée aux personnes qui ne possèdent pas encore un produit chez. Votre dossier devra être accepté et déposé avec toutes les pièces justificatives avant le 31 août prochain. Pour ce qui est de l'ouverture du compte "Tout Compris" (avec ou sans option premium),. Ces 160€ vous seront versés via trois primes sur plusieurs mois. Voici comment vous percevrez cette somme.La première prime atteint une somme de 80€ maximum. Elle est fractionnée en huit versements de 10€ sur autant de mois. Pour être éligible à ce petit bénéfice mensuel, vous devrez effectuer au moins dix opérations débitrices chaque mois pour un total minimum de 300€. Une deuxième de 40€ vous sera créditée après votre souscription à une carte bancaire. L'activation de cette carte devra se faire dans une limite de trois mois après l'ouverture du compte associé. Enfin, l'ultime prime de 40€ arrivera au 13ème mois si vous avez bien respecté toutes les conditions précédentes. Le total est donc de 160€.Maintenant que vous avec bien pris connaissance de l'offre, évoquons les services liés à votre compte bancaire flambant neuf. Pour l'ouvrir, vous n'avez aucune condition de revenus ou d'obligation de domiciliation de salaire. De plus, le compte est sans engagement et pourra donc être clôturé quand vous le souhaiterez. Vous devrez tout de même effectuer un premier virement de 150€ minimum au moment de l'ouverture. Plusieurs services sont compris comme la gestion depuis l'application mobile, la modification des plafonds, les retraits gratuits dans l'Espace Économique Européen, le cinq premiers dépôts d'espèces de l'année offerts et les dépôts de chèques gratuits sur plus de 2000 guichets CIC en France.Gérer votre compte sera aussi très simple via votre mobile. Le service vous donnera accès à la possibilité de faire opposition en temps réel. Vous pourrez aussi catégoriser vos mouvements bancaires et même activer ou désactiver les paiements par internet. Une option premium est également à votre disposition pour 6€ supplémentaires chaque mois. Cette dernière couvrira vos frais de paiement en Europe tout en vous assurant contre le vol de mobile et la perte des pièces d'identité. Vous pouvez consulter ces avantages depuis la page deBref, il s'agit d'une offre relativement intéressante si vous êtes à la recherche d'une nouvelle banque. Tout est indiqué sur le site depour effectuer votre souscription alors n'attendez pas !