🔥 Exclu Clubic : Antivirus Bitdefender Total Security + Premium VPN à prix cassé

Une solution complète et performante pour tout appareil

Pourquoi se protéger ?

En effet, en jetant un coup d'œil à notre comparatif 2019 des meilleurs VPN du marché , on s'aperçoit vite que les tarifs varient généralement entre 2,5 et 6 € par mois, et encore faut-il partir sur un engagement de un an, voire parfois trois ans, pour bénéficier d'un meilleur tarif mensuel.Pouravec un engagement de seulement un an et en proposant l'une des meilleures solutions du marché, Bitdefender nous fait un bel honneur avec cette offre disponibleProposée ici en exclusivité pour vous, lecteurs et lectrices de Clubic, cettene vous fait pas profiter d'une unique protection antivirus, ou d'un seul VPN, mais bel et bien d', l'antivirus phare de l'éditeur, ainsi que son, le tout pouret une, soit 4.99€ / mois, en somme un peu moins d'un euro par appareil !L'objectif de cette offre est de vous assurer une protection efficace et performante contre les menaces en ligne, grâce à l'antivirus, tout en sécurisant vos activités et vos données personnelles avec le. Ce dernier vous permettra ainsi de vous connecter en toute sécurité à des réseaux Wi-Fi publics, de masquer votre adresse IP, mais aussi d'accéder à des contenus indisponibles depuis certaines zones géographiques, le tout dans la plus grande confidentialité puisque ce service ne conserve aucun log, c'est-à-dire(données de trafic, de connexion ou de sessions, etc.).Concernant l', celui-ci est la toute dernière version proposée par l'éditeur. Outre les services habituels tels que la protection complète et multi-couches pour Windows, macOS, Android et iOS, il embarque cette année quelques nouveautés, à l'image de la technologie, qui s'attache à, ou encore de la restauration de fichiers qui auraient été chiffrés par des ransomwares.Enfin, beaucoup de points ont été améliorés par rapport à l'édition précédente. Ainsi,a implémenté d'importantes évolutions concernant laavec sa technologie de filtrage web, sur l'qui surveille vos applications afin de détecter des comportements suspects, mais aussi sur des fonctionnalités comme le contrôle parental. En outre, de nombreux outils « secondaires » font de cet antivirus une solution complète et polyvalente. On peut notamment citer l'outilqui vous permet d'empêcher les modifications sur vos fichiers importants, laqui vous permet de vous prémunir contre la perte ou le vol de votre matériel, ou encore, une technologie qui permet à l'antivirus de s'adapter à votre configuration système, de manière à économiser les ressources et améliorer les performances de votre ordinateur.Les points que nous venons de citer ne sont bien entendu pas exhaustifs et nous vous invitons à visiter le site web de Bitdefender pour en savoir plus.Au fil des années et à mesure que le web est devenu un espace incontournable dans notre quotidien, les menaces provenant d'Internet se sont multipliées, mais se sont surtout sophistiquées., attaque DDOS, et autres exploitations de failles de sécurité sur vos sites web ou logiciels favoris sont désormais monnaie courante. À titre d'exemple, le laboratoire indépendant AV-TEST a détecté, en 2018,, etLa recrudescence de ces menaces va bien évidemment de pair avec la multiplicité de services accessibles sur le web. Lessont par exemple une pratique qui est désormais largement répandue, tout comme lesur le cloud, ou encore l', qu'ils soient administratifs ou autre.Si le critère principal de sécurité reste généralement votre niveau de sensibilisation à ces questions, ainsi que le respect des(choisir des mots de passe solides et utiliser un gestionnaire crypté, mettre à jour régulièrement vos logiciels, télécharger vos programmes sur les sites officiels des éditeurs, etc.), le recours à des solutions de protection, comme unou/et un, s'avère souvent être un choix pertinent afin d', tout en sécurisant vos données personnelles et,, votre vie privée.Les programmes commevous permettent justement d'avoir la main sur de nombreux paramètres et les versions payantes vont généralement bien plus loin qu'une simple protection intégrée à un OS ou un antivirus gratuit. Par ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'on retrouve la solution de l'éditeur roumain commeau sein de notre comparatif antivirus 2019 , mais aussi régulièrementqui n'est autre que l'institut de tests indépendant le plus réputé dans le monde !a sans conteste trouvé la parade face à la multiplication et à la popularité des solutions VPN, dont certaines (et notamment les solutions gratuites), soyons honnêtes, pratiquent parfois des politiques de confidentialité plutôt obscures.