🔥 Bon plan anti-canicule : le mini ventilateur USB silencieux TedGem à 17,99€ sur Amazon

38% d'économie sur Amazon

À lire aussi : Thermostats connectés, notre comparatif

Evidemment on parle bien ici d'un(à ne pas confondre avec un climatiseur mobile) mais ce petit appareil devrait vous permettre tout de même de ressentir un peu l'effet de fraîcheur durant cette semaine de canicule., ce ventilateur de boîtier USB à 5 pales et moteur sans balai annonce une "brise", à moindre bruit (entre 20 et 30 dB) qui vous permettra de travailler, jour au jeux vidéo ou encore de lire avec un souffle qui devrait être plus qu'agréable ces prochains jours. Son poids plume de 180 grammes devrait permettre de le mettre dans un sac à dos pour aller au bureau ou réviser ses partiels. Facile à charger via son câble USB de 1,2 mètre de longueur, il est compatible avec la plupart des ordinateurs portables, banques d'alimentation ou autres chargeurs portables.qui a tapé dans l'œil de nos dénicheurs de bons plans car un bon ventilateur à moins de 20€ et qui plus est ultraportable ce sont toujours deux points forts pour passer le pas. Alors n'attendez plus et rendez vous sur Amazon pour découvrir cette offre en promotion.Plus deClubic :