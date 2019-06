⚡ Antivirus Mac : profitez d'un essai gratuit avec Mac Internet Security X9

Sécuriser votre Mac avec Mac Internet Security X9

L'abonnement antivirus sur Mac en promotion

Pour un grand nombre de possesseurs de Mac, leur ordinateur ne peut être infecté. Une phrase que l'on entend bien souvent, qui n'est basée que sur mythe selon lequel, les Mac ne sont pas concernés par les attaques de virus et de malwares. Tout logiciel antivirus serait par conséquent parfaitement inutile. Une idée reçue qui ne fait que rendre encore plus vulnérable les utilisateurs se pensant ainsi intouchables.La réalité est toute autre. Les Mac sont bien concernés par les dangers liés aux virus, aux malwares, et aux attaques menaçant vos données personnelles. Ainsi, l'utilisation d'une solution antivirus est plus que recommandée.Il est parfois difficile de choisir l'une des multiples solutions présentes sur le marché. C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui de tester gratuitement, une bonne manière de faire son choix, sans débourser un centime. Actuellement, Intego vous offre une période d'essai gratuite de 1 mois, vous permettant de découvrir toute les fonctionnalités proposées par l'outil, puis de décider en votre âme et conscience de reconduire ou non l'abonnement.Suite à votre essai gratuit de 30 jours, si vous êtes convaincu, vous pourrez directement prendre un abonnement pour garder votre Mac sous protection. En ce moment, Intego propose des promotions sur les deux offres d'abonnement :Maintenant que vous savez comment garder votre Mac en bonne santé, à vous de faire votre choix !