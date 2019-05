🔥 OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro déjà disponibles en prévente !

La prévente OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro, on aime !

Un écran 6,67 pouces (19,5:9), OLED, définition de 3120 x 1440 pixels (516 ppi) 90 Hz couvrant environ 88,6% de la face avant

Un SoC Snapdragon 855 (7 nm)

Jusqu'à 12 Go de mémoire vive

Jusqu'à 256 Go de stockage (non extensible)

Une batterie de 4 000mAh

3 capteurs photo dorsaux : Sony IMX 586 48 MP (f/1.7) + téléobjectif 8 MP (f/2.4) + ultra grand-angle 16 MP (f/2.2)

1 capteur frontal : Sony IMX471 16 MP (f/2.0)

Un capteur d'empreintes sous l'écran

OS : Android 9.0 Pie + OxygenOS 9

OnePlus 7 Pro 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage : 709€

OnePlus 7 Pro 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage : 759€

OnePlus 7 Pro 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage : 829€

Ce n'est donc plus un scoop,a belle et bien présenté hier les deux derniers-nés de ses flagships haut de gamme, leet leDeux versions qui cohabitent, avec l'accent clairement mis sur la version Pro qui se hisse en très bonne position aux côtés des cadors du marché des smartphones haut de gamme. Pour celles et ceux qui trépignent d'impatience, sachez que OnePlus propose d'ores-et-déjà les deux modèles enCes deux modèles seront disponibles dès leen exclusivité au sein des Pop-up store de la marque dans les magasins FNAC et boutiques Bouygues Telecom participantes (Paris, Nantes, Lille, Lyon, Bordeaux et Toulouse). Les deux smartphones seront par la suite disponibles à l'achat dans les boutiques habituelle et ce dès leMais pour ceux qui n'en peuvent plus d'attendre, nous avons une excellente nouvelle ! Le OnePlus 7 et OnePlus 7 Pro sont déjà disponibles en prévente sur le site du constructeur oneplus.com Un bon moyen de réduire l'attente puisque les produits seront livrés avant le 21 mai, date de sortie officielle du smartphone. Bien évidemment, les stocks de cette prévente sont limités, ne perdez donc pas de temps !Histoire de voir ce qu'il a réellement dans le ventre, nous avons eu la chance de pouvoir tester en avant-première le OnePlus 7 Pro, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne nous a pas laissé indifférent.Nous avons eu un véritable coup de cœur pour ce smartphone qui a de nombreux atouts pour venir détrôner les références sur le marché des smartphones très haut de gamme. Ce n'est pas pour rien qu'il a décroché la note la plus haute dans notre test !Pour faire simple, lec'est :Ce modèle est disponible en trois coloris : Nebula Blue, Mirror Gray et Almond. Trois prix sont proposés en fonction de la mémoire vive et de la capacité de stockage :Si vous souhaitez avoir plus de détails, nous vous invitons à lire le test du OnePlus 7 Pro réalisé par le rédac' Clubic.