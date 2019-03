⚡️ Bon plan : PC Portable HP Envy 13,3" 128Go SSD + Souris HP à 649,99€ au lieu de 899€ avec le code PC50E

Ça en fait de la promo !

Commençons tout d'abord par évoquer les modalités de la promotion. Comme indiqué dans le titre de l'article, vous devrez taper un code au moment de la validation de votre panier afin d'activer la promotion d'une valeur de 50€. Le code en question est le suivant :. Cependant, c'est pas tout. En effet, vous pouvez aussi profiter d'une offre de remboursement d'une valeur de 100€ pour tout achat d'unest d'un accessoire jusqu'au 14 mai. La liste est détaillée sur la page du produit directement sur Cdiscount. Elle est composée de souris (que nous mettons en avant dans ce bon plan), claviers, casques et autres enceintes. Vous aurez jusqu'au 28 mai prochain pour envoyer votre dossier.Pour ce qui est du PC en lui-même, il possède un écran 13.3 pouces avec une définition de 1920 x 1080 pixels. À l'intérieur, nous retrouvons un processeur AMD Ryzen 5 2500U à 2 GHz, une carte graphique AMD Radeon Vega 8, 8 Go de RAM et un SSD avec une capacité de stockage de 128 Go. Le système d'exploitation est un Windows 10 Édition Familiale 64 bits. Enfin, vous pourrez utiliser un port USB-C 3.1 Gen 2, un DisplayPort 1.4 et un USB 3.1 Gen 1.Comme d'habitude, Cdiscount propose le paiement en quatre fois soit un peu plus de 179€ par mois.