⚡️ Bon plan : Kit Robot Nintendo Labo pour Nintendo Switch à 35,99€ au lieu de 62,99€

Le robot made in Nintendo

La puissance du carton !

Le Nintendo Labo , c'est un concept qui oblige le joueur à se retrousser les manches pour construire des objets via des morceaux de carton. Dans ce pack, vous retrouverez pas moins de 19 planches en carton, 4 feuilles de papier cartonné, une planche d'autocollants, 4 ficelles, 12 œillets et 4 sangles. Mais à quoi tous ces éléments peuvent bien servir dans un jeu vidéo ? La réponse est simple et se résume en un mot : immersion.Ici, c'est l'armature d'un robot qu'il va falloir fabriquer avec toutes les pièces détaillées ci-dessus. Ainsi, la construction se fait assez facilement car Nintendo guide énormément l'utilisateur. Une fois votre armure cartonnée fixée sur le dos, vous pouvez commencer à jouer. Vous contrôlerez le colosse de métal grâce aux manettes Joy-Con. Le gameplay mettra à l'épreuve votre adresse et se présentera aussi comme un bon gros défouloir dans lequel vous pourrez détruire une ville.Bien évidemment, une console Nintendo Switch est requise pour jouer au Nintendo Labo. Il existe plusieurs kits comme celui de la canne à pêche, de la voiture téléguidée ou encore du piano. Dans un avenir proche, la réalité virtuelle s'invitera aussi dans le