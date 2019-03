⚡️ Bon plan : OnePlus 6T 128 Go Double SIM à seulement 477€

Sans plus attendre, voici les capacités et autres caractéristiques du mobile chinois. Comme toujours, commençons par l'écran AMOLED qui affiche une taille de 6.4 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Il embarque un processeuret. Vous pourrez ainsi faire tourner de nombreuses applications, y compris des jeux plutôt gourmands, sans pour autant fatiguer votre smartphone.Concernant la photo maintenant, lepossède deux capteurs à l'arrière : un de 16 mégapixels et l'autre de 20 mégapixels. Celui situé à l'avant affiche lui aussi 16 mégapixels. Grâce à la fonctionnalité "Nightscape", vous pourrez réaliser des photos très détaillées de jour comme de nuit. La batterie 3700 mAh est compatible avec la technologie "Fast Charge", ce qui permet au smartphone d'être opérationnel après seulement 30 minutes de charge.La livraison à votre domicile par recommandé est gratuite. La garantie du mobile est valable pendant 24 mois.