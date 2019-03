⚡️ Bon plan "Jour Fnac" : Pack Smartphone Honor 8X 128 Go + Bracelet connecté Band 4 Running à 269€

Pour être 100% connecté

Comparatif smartphone : Quel téléphone mobile choisir ? Aujourd'hui l'achat d'un smartphone doit être un choix réfléchi. Un tas de caractéristiques techniques sont à prendre en compte et peuvent rebuter certains non-initiés. C'est pourquoi ce guide vous aidera à choisir votre smartphone au meilleur prix.

Découvrez notre comparatif des meilleurs smartphones

Vous l'aurez sans doute compris, ce pack contient deux produits qui pourront vous accompagner chaque jour de la semaine. Nous avons tout d'abord led'une capacité de 128 Go. Il arbore un écran 6.5 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Le mobile est équipé d'un processeur Hisilicon Kirin 710 et de 4 Go de RAM. Le capteur photo à l'arrière atteint les 20 mégapixels et celui à l'avant pointe à 16 mégapixels.Passons maintenant au. Sachez qu'il est résistant à l'eau jusqu'à 50 mètres de profondeur et qu'il vous aidera dans vos activités physiques quotidiennes. Il est par exemple capable de mesurer votre posture durant la course et il possède deux modes de suivi. Vous pourrez même le fixer à votre chaussure. Le bracelet embarque d'autres fonctionnalités comme l'indication des calories brûlées, les notifications d'appels, le rappel d'activité et bien plus encore.Comme toujours, la FNAC vous propose la livraison gratuite en magasin. Si vous voulez être livré à votre domicile, vous devrez débourser 3,99€ supplémentaires.