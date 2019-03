⚡️ Bon plan : Écouteurs Bluetooth Vigorun 5.0 + étui de charge compatible smartphone à 37,99€ au lieu de 129,99€

Des écouteurs Bluetooth incroyablement endurants

92€ de réduction sur Amazon

S'ils sont relativement classiques dans leurs spécifications, les écouteursdeont un atout majeur : leur autonomie. Bien que le temps d'écoute soit limité à 3h, ce n'est pas un problème puisque le boitier de chargement autorise jusqu'à...Doté d'une batterie de 3000 mAh, le boitier de rangement peut non seulement redonner du jus aux intras, mais aussi recharger votre smartphone. Une fonction incroyablement pratique lors des déplacements un peu longs.En outre, les écouteurs Vigorun disposent d'un. Grâce à la technologie multi-points, vous pouvez appairer deux smartphones sur un seul écouteur. Ou alors utiliser chaque écouteur indépendamment sur deux appareils séparés.Le tout est certifié IPX6 et résiste à la transpiration, ce qui devrait plaire aux sportifs les plus acharnés.Très alléchants, les écouteursde Vigorun sont actuellement enau lieu de 129.99€ sur Amazon. Vous réalisez ainsi 92€ d'économie tout en faisant du bien à vos oreilles !