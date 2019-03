⚡️ Bon Plan : TaoTronics Écouteurs Filaires à Réduction de Bruit Active à 20,99€ au lieu de 29,99€

La musique et rien que la musique avec TaoTronics

Conditions de l'offre

Chez Clubic, nous aimons bien les produits. La marque chinoise sait en effet trouver le mix parfait entre prix bas et qualité de conception. Alors quand on croise des écouteurs à réduction de bruit active à moins de 21€, on ne peut qu'approuver !Ces intra-auriculaires conçus en aluminium bénéficient d'unequi coupe les sons extérieurs. Il n'y a ainsi que vous et votre musique, ce qui est bien pratique dans les transports ou en open-space !La télécommande intégrée permet de contrôler la lecture des morceaux. Bien entendu, le microphone est présent pour passer des appels mains-libres. TaoTronics fournit en prime trois tailles d'embouts et d'oreillettes pour que ses écouteurs s'adaptent à toutes les morphologies. Ajoutez à ça une batterie de 140 mAh qui permet de profiter de, vous aurez un accessoire audio incontournable en entrée de gamme !Vous avez du 22 au 28 février pour utiliser le codelors de votre passage sur Amazon. Il réduira le prix des écouteurs filaires TaoTronics de 30%, qui tombera ainsi de 29.99€ à. Difficile de faire plus attractif, non ?