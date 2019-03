⚡️ Bon Plan : Casque sans fil Beats Solo 3 à 169€ au lieu de 299,95€

Un excellent casque dans tous les domaines

La pomme est à l'honneur

Ce casque sans fil de la marque Beats est un modèle très ergonomique et très agréable à utiliser. Vous pourrez l'ajuster parfaitement à votre tête grâce à l'arceau réglable aussi bien pour les petites têtes que pour les grosses. Le confort pour l'utilisateur a été pensé jusqu'au moindre détail et les oreillettes supra-auriculaires sont extrêmement confortables. Le design du casque fait dans la sobriété mais il ne perd rien de son élégance. Malgré sa finition en plastique, il est très robuste et flexible.L'autre excellente nouvelle, c'est l'autonomie de ce Beasts Solo 3. Voilà une discipline primordiale dans laquelle beaucoup de casques ont bien du mal à briller. Ainsi, vous pourrez écouter des morceaux pendant plus de quarante heures sans aucun problème. La technologie Fast Fuel permet de le recharger rapidement. Par exemple, une charge de 5 minutes sera suffisante pour profiter de 3 heures d'écoute supplémentaires.Cerise sur le gâteau, il est comptable avec l'ensemble des produits Apple (la société à la pomme a racheté Beats en 2014) qu'il s'agisse d'un iPhone, d'un Mac, d'un iPad ou même d'une Apple Watch. En activant Siri, vous pourrez même répondre aux appels ou changer de musique par le simple son de votre voix. La livraison est gratuite