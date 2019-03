🔥 Bon Plan : smartphone Nokia 6.1 Plus - 4Go, 64Go à 164,87€ au lieu de 199€

Un smartphone à l'équilibre entre performances et autonomie

Un grand écran dans un petit gabarit

La réputation de Nokia n'est plus à refaire en termes de téléphonie. Aussi la marque finlandaise propose avec son Nokia 6.1 un smartphone parfaitement équilibré.Équipé de la puce Snapdragon 636 et de ses huit coeurs cadencés à 1,8 GHz, le Nokia 6.1 jouit aussi d'une batterie de 3060 mAh qui lui octroie une autonomie suffisante pour passer la journée sans se préoccuper de son niveau de charge.Si vous êtes rebutés par les smartphones de trop grande taille, vous trouverez dans ce Nokia 6.1 Plus un compromis idéal. Son écran de 5.8 pouces occupe la majeure partie de sa face avant, et vous laisse ainsi profiter pleinement de vos contenus vidéo. De plus, il bénéficie d'une excellente définition de 2280 x 1080 pixels !Équipé de deux caméras arrière, le Nokia 6.1 est également le compagnon idéal de vos souvenirs photographiques, et s'offre désormais pour moins de 170€ grâce au code promo GBMP9IU7 !