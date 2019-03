⚡️ Bon plan chez Monese : ouverture d'un compte bancaire multi-devises pour 0€

Un compte multi-devises pour payer et se faire payer n'importe où sur la planète

Monese : la néo-banque des expatriés

Un compte multi-devises, pour quoi faire ? La réponse à cette question légitime est en réalité toute simple : pouvoir payer et être payée dans n'importe quel pays, mais surtout dans n'importe quelle devise, sans frais.Un atout de poids pour les grands voyageurs, qui n'ont ainsi plus besoin d'aller changer de l'argent au bureau de change avant de décoller. Avec Monese, il suffit de créditer son compte de la somme voulue dans la devise souhaitée. Et grâce à ce service, vous bénéficiez du taux de change interbancaire. Autrement dit : les paiements en devises se révèlentMaintes fois primée, Monese figure dans le trio de tête des néo-banques au Royaume-Uni. Et pour cause ! Monese a la préférence des travailleurs étrangers qui s'y expatrient.Facile d'accès, cette néo-banque vous permet de bénéficier d'un IBAN européen ainsi que d'un compte britannique pour pouvoir y recevoir votre salaire. Et à la différence d'une banque traditionnelle, Monese ne vous demandera aucun historique de crédit, ni ne vous obligera à y domicilier vos revenus.Autant d'avantages qui font de Monese l'une des étoiles montantes de la fintech. Prêts à la rejoindre et à découvrir un nouveau monde bancaire ?