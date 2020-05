Bon plan Apple : les AirPods Pro encore moins cher avec ce code promo

Le prix des AirPods Pro d'Apple en baisse

Une autonomie de plus de 24 heures

La plateforme Acheter sur Google, par l'intermédiaire du vendeur Rue du Commerce, propose d'acheter en promotion les fameux AirPods Pro.Vendus normalement à 249 euros, les écouteurs de la marque à la pomme voient leur prix baisser à 236,55 euros ; soit une remise de 12,45 euros. Cette réduction se fait lors de l'étape du panier. Google vous propose alors de cocher le coupon BIENVENUEMAI qui vous donne droit à 5% de rabais (valable jusqu'au 31 mai 2020).En ce qui concerne la livraison, les frais de port sont offerts si la réception des écouteurs se fait à votre domicile.Commercialisés à l'automne 2019, les AirPods Pro d'Apple (référence MWP22ZM/A) sont notamment équipés de la réduction active du bruit.Résistants à l'eau et à la transpiration grâce à la norme d'étanchéité IPX4, les écouteurs sont livrés avec trois tailles d'embouts fuselés en silicone souple. La configuration des écouteurs se fait facilement avec les appareils de la gamme Apple et l'accès à Siri est très simple.Pour terminer, les accessoires bénéficient de plus de 24 heures d'autonomie avec le boîtier de charge sans fil fourni.Vous voulez en savoir davantage sur les écouteurs ? N'hésitez surtout pas à jeter un oeil sur notre article associé au test des AirPods Pro d'Apple qui ont eu une excellente note de la part de la rédaction Clubic.