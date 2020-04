L'Apple Mac mini passe sous la barre de 980€ ! (offre limitée)

Apple : le Mac mini chez Amazon à -24%

Une excellente machine

Il faudra donc se rendre sur la plateforme française d'Amazon pour se procurer en promotion le Mac mini.Alors qu'il est normalement vendu à 1 279 euros, l'ordinateur de bureau d'Apple voit son prix baisser à exactement 977,99 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 301,01 euros de la part du site marchand (soit 24% de réduction).La livraison gratuite à domicile est bien sûr offerte puisqu'il s'agit d'un produit supérieur à 25 euros d'achats. Et si vous avez suivi les dernières actualités au sujet du géant du commerce en ligne , des délais de livraison supplémentaires pourraient être appliqués.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle ci-avant, passons désormais aux caractéristiques du produit.Sorti à la mi-mars 2020, le Mac mini est équipé d'un processeur Intel Core i5 hexacœur de 8ème génération, d'une carte graphique Intel UHD Graphics 630, d'une mémoire vive de 8 Go DDR4 à 2 666 MHz et d'un stockage SSD ultra‑rapide de 512 Go ; le tout tournant sous la dernière version de macOS.Côté connectique, on retrouvera quatre ports Thunderbolt 3 (USB-C), un port HDMI 2.0, deux ports USB 3, un port Gigabit Ethernet et le Wi‑Fi 802.11ac.Enfin, cet Apple Mac mini "passe-partout" mesure 3,6 cm de hauteur, 19,7 cm de largeur et 19,7 cm d'épaisseur ; et affiche un poids de seulement 1,3 kilo.