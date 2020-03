Apple AirPods Pro : une offre immanquable ce vendredi 🔥

Amazon : baisse de prix sur les AirPods Pro d'Apple

Plus de 24 heures d'autonomie

Une fois n'est pas coutume, c'est (encore) Amazon qui propose une baisse de prix sur un produit Apple.Cette fois-ci, ce sont les AirPods Pro de la marque à la pomme qui sont victimes d'une promotion. Commercialisée à 279 euros, la paire d'écouteurs voit son tarif diminuer à exactement 251,95 euros ; soit une remise de 27,05 euros par l'intermédiaire d'un coupon de réduction qui est à cocher sur la fiche produit. L'offre étant à durée limitée, il est conseillé de ne pas trop tarder pour en profiter.Pour rappel, les frais de port sont offerts pour une livraison à domicile puisqu'il s'agit d'un article dont le montant est supérieur à 25 euros d'achats. Quant aux membres Prime , ils bénéficient de la livraison accélérée.Sortis officiellement à la fin du mois d'octobre 2019, les AirPods Pro d'Apple disposent notamment de la réduction active du bruit pour un son profondément immersif et du mode Transparence pour entendre ce qu'il se passe autour de vous.Résistants à l'eau et à la transpiration, les écouteurs sont fournis avec trois tailles d'embouts fuselés en silicone souple. Vous pouvez configurer facilement vos écouteurs avec tous vos appareils Apple et vous avez un accès rapide à Siri.Enfin, les accessoires bénéficient de plus de 24 heures d'autonomie avec le boîtier de charge sans fil.Pour en savoir davantage sur les écouteurs, n'hésitez surtout pas à jeter un oeil sur notre article associé au test des AirPods Pro d'Apple qui ont eu la belle note de 4,5 sur 5 de la part de la rédaction Clubic.