Bon plan Apple : l'iPad Air 256 Go voit son prix fortement baisser

Acheter sur Google : l'iPad Air 256 Go en promotion

Ses caractéristiques

À quelques heures du week-end, la Team Clubic Bons Plans vous invite donc à vous rendre sur la plateforme Acheter sur Google (par l'intermédiaire du vendeur Darty) où les clients peuvent se procurer l'iPad Air d'Apple (version 256 Go) en promotion.Alors que son prix initial est de 879,99 euros, la tablette bénéficie d'une remise immédiate de 230 euros de la part du site marchand. Grâce à cette réduction, le produit revient à 649,99 euros.Mais ce n'est pas tout ! Avec le code MARS10, le produit fait l'objet d'un rabais supplémentaire de 30 euros jusqu'à ce soir. L'appareil est alors au tarif de 619,99 euros. Le coupon de réduction est à cocher lors de l'étape du panier.L'iPad Air d'Apple est équipé d'un écran LED Retina de 10,5 pouces (résolution de 2224 x 1668 pixels), du capteur d'empreinte digitale Touch ID et de la Puce A12 Bionic avec architecture 64 bits Neural Engine.La tablette embarque une batterie lithium-polymère rechargeable de 30,2 Wh qui permet à l'iPad Air de bénéficier de 9 heures d'utilisation maximale.Pour la connectivité, l'iPad Air embarque le Wifi 802.11 a/b/g/n/ac et le Bluetooth 5.0. Compatible 4G, l'appareil est équipé d'un encart permettant d'intégrer la carte SIM du smartphone.Enfin, la tablette garantie 2 ans est fournie avec un câble Lightning vers USB et un adaptateur secteur USB.