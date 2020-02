Code promo et baisse de prix : un prix record sur les Apple AirPods 2 !

Les Apple AirPods 2 en promo sur Google Shopping

Les points forts des Apple AirPods 2ème génération

En ce mercredi 26 février 2020, la Team Clubic Bons Plans est allée faire un tour sur le site Google Shopping et vous invite à vous procurer en promotion les Apple AirPods 2 par l'intermédiaire du vendeur Carrefour.Alors qu'on les trouve habituellement au tarif de 179,99 euros, les écouteurs sont au prix réduit de 135,15 euros; soit 29,99 euros de réduction immédiate et 15% de remise avec lequi est à saisir lors de l'étape du panier. Cela vous donne droit à exactement 23,85 euros de rabais et le code est valable jusqu'au 29 février 2020 inclus.En ce qui concerne les frais de port, ils sont offerts pour un retrait gratuit chez Carrefour.Cette paire d'écouteurs sans fil intelligents a été conçue pour les Apple addicts équipés d'un iPhone ou d'un iPad.Les AirPods 2 se connectent via la technologie Bluetooth et permettent notamment d'écouter de la musique en stéréo, de passer ou recevoir des appels, ou d'utiliser l'assistant vocal Siri.Du côté de l'autonomie, elle est de 5 heures en mode écoute de musique, et de 3 heures en appel. Le boîtier de charge fourni avec les écouteurs ajoute jusqu'à 24 heures d'autonomie. Le poids des écouteurs est de 4 grammes chacun.