🔥 Soldes Rakuten : Smartphone iPhone Xr rouge 64 Go à 638€ (31,90€ de Super Points)

Le smartphone d'Apple se pare de rouge

Un monstre de puissance pour toutes vos activités

L'est avant tout un très beau smartphone . Apple n'a plus rien à prouver dans sa maitrise du design mais continue de flatter la rétine avec une esthétique très épurée, sans le moindre bouton superflu. La marque fait preuve une nouvelle fois d'un souci du détail quasi inégalé. La version proposée ici est la (PRODUCT)RED, qui indique qu'Apple reversera quelques euros à la recherche contre le SIDA.L'écran du téléphone est d'une taille de 6,1 pouces, et ne possède aucun bouton sur sa face avant. Le téléphone, comme le précédent iPhone X intègre à la place d'un capteur d'empreintes sa technologie de reconnaissance faciale FaceID. Le téléphone se déverrouille instantanément dès que vous le regardez, et cette technologie permet également de payer ses achats ou de s'authentifier sur Internet en moins d'une seconde.A l'intérieur, Apple a placé ses meilleurs composants à savoir une puce A12 capable d'afficher toutes les applications et les jeux 3D sans perte de vitesse ou latence et 64 Go de stockage. L'appareil est également équipé d'un capteur photo 12 mégapixels avec la fonction Smart HDR, qui permet d'optimiser les réglages pour des clichés de meilleure qualité, quelques que soient les conditions de lumière.Rakuten vous propose ce petit bijou de technologie à un prix forcément exceptionnel durant les Soldes. Il est d'ores et déjà disponible à un prix de 638€. En plus de cette promotion,seront crédités à votre compte.Obtenez maintenant l'iPhone Xr à un prix immanquable durant ces derniers jours de Soldes.