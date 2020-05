French Days : prix en chute libre sur le Macbook Pro 16" chez Amazon

C'est Amazon qui se charge de ces réductions concernant l'ordinateur d'Apple. En effet, deux modèles sont mis en avant dans cet article. Mais tout d'abord, évoquons les modalités en vigueur puisque la livraison en France métropolitaine est gratuite. C'est également le cas si vous choisissez un point retrait. Le paiement en plusieurs fois peut aussi être sélectionné pour alléger la facture au moment de l'achat.

Ainsi, nous avons droit au MacBook Pro équipé d'un écran LED de 16 pouces avec une résolution nominale de 3072 x 1920 pixels. Pour la première version, l'ordinateur dispose d'un processeur Intel Core i7 de 9ème génération ainsi que d'une carte graphique Intel UHD Graphics 630 intégrée avec AMD Radeon Pro 5300M, de 16 Go de RAM et d'un SSD de 512 Go.

Pour le second modèle, un processeur Intel Core i9 de 9ème génération répond présent, épaulé par une carte graphique Intel UHD Graphics 630 associée à une AMD Radeon Pro 5500M, 16 Go de RAM et un stockage de 1 To via SSD. Cette version est à 2849€ contre 2339,99€ pour la première.