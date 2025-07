La question revient chaque été : faut-il attendre les soldes classiques ou craquer dès le Prime Day ? Sur les produits Apple, la réponse est limpide : Amazon Prime Day propose souvent les meilleurs tarifs. Contrairement aux soldes pratiquées en grande distribution (où Apple est rarement remisé), Amazon négocie directement avec les marques ou fait jouer ses marges sur certains produits stars. Résultat : un MacBook Air M4 à moins de 950 €, un iPhone 16e à 592 €, ou encore une Apple Watch SE sous les 200 €, des prix qu’on ne retrouve pas ailleurs.

De plus, Amazon propose la livraison rapide Prime, un avantage en plus face à d'autres sites souvent en rupture ou avec des délais rallongés. Enfin, la gamme de produits Apple remisés est bien plus large sur Amazon que sur n’importe quel autre site français pendant les soldes. Pour les aficionados de la marque à la pomme, le Prime Day est désormais un rendez-vous immanquable.