Les SSD NVMe sont aujourd’hui devenus la norme pour quiconque cherche des performances de haut vol. Contrairement aux SSD SATA qui utilisent la bande passante limitée du port SATA III, les NVMe se connectent directement au bus PCIe, offrant des vitesses de lecture/écriture jusqu’à 7 Go/s sur les modèles Gen4. En clair, cela permet de transférer de gros fichiers, lancer des logiciels lourds ou des jeux AAA sans latence. Idéal pour le gaming, la création vidéo, la virtualisation ou même le travail bureautique intensif.

De plus, ils consomment moins d’énergie que les disques durs classiques, tout en produisant moins de chaleur. Le WD Black SN7100 et le Samsung 990 Evo Plus figurent parmi les modèles les plus populaires, alliant performances, durabilité et compatibilité avec la majorité des cartes mères modernes. Si vous avez un PC portable ou une tour dotée d’un port M.2, l’installation est rapide, et les bénéfices sont immédiats. À prix réduit, c’est sans doute l’amélioration la plus rentable pour votre machine.