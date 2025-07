Pour bénéficier de ces promos exceptionnelles, il faut obligatoirement être membre Amazon Prime. L’abonnement coûte 6,99 €/mois ou 69,90 €/an, mais il est gratuit pendant 30 jours pour les nouveaux utilisateurs. Ce qui signifie que vous pouvez activer votre essai gratuit dès maintenant, faire vos emplettes Prime Day, et résilier ensuite si vous le souhaitez.

En devenant membre, vous bénéficiez non seulement des réductions, mais aussi de la livraison rapide gratuite, de l’accès à Prime Video, Amazon Music, Prime Reading et d’autres avantages exclusifs. Mieux encore, certaines ventes flash, appelées "offres éclair Prime", sont réservées uniquement aux membres Prime et s’affichent plusieurs heures avant les autres. En résumé, si vous voulez profiter pleinement du Prime Day, Prime est un passage obligé. Et vu les prix pratiqués cette année, l’abonnement est vite rentabilisé… même en quelques achats.