Choisir un vidéoprojecteur peut sembler complexe tant les modèles et les technologies disponibles sont variés. Pourtant, en gardant en tête quelques critères clés, il devient plus facile de trouver celui qui correspond à vos besoins. Le premier point à considérer, c’est l’usage que vous comptez en faire. Pour une salle dédiée home cinéma, privilégiez un modèle Full HD ou 4K avec un bon contraste (au moins 10 000:1) et une luminosité d’au moins 2 000 lumens. En revanche, pour une utilisation plus nomade ou ponctuelle (soirées entre amis, projections en extérieur), un mini-projecteur LED portable peut suffire.

La technologie embarquée a aussi son importance. Les projecteurs DLP offrent des images nettes et contrastées, tandis que les modèles LCD proposent des couleurs plus naturelles. De leur côté, les projecteurs laser, souvent plus chers, se démarquent par leur durée de vie et leur faible entretien. Le bruit du ventilateur, la connectique (HDMI, USB-C, Bluetooth, Wi-Fi), la compatibilité avec les plateformes de streaming ou encore la présence de haut-parleurs intégrés sont autant d’éléments à ne pas négliger selon votre installation.

Enfin, pensez à la distance de projection. Certains vidéoprojecteurs sont dits “courte focale” et permettent d’obtenir une grande image même avec peu de recul, un atout pour les petits espaces. Bref, bien choisir son vidéoprojecteur, c’est avant tout bien cerner son usage.