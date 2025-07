Malgré son format discret, ce Fire TV Stick 4K nouvelle génération cache une configuration musclée. Le processeur plus rapide garantit une réactivité sans faille, même avec les applications les plus exigeantes. Vous pouvez naviguer entre les applis, lancer des contenus en un clin d'œil et profiter de la meilleure qualité audio/vidéo possible, sans latence ni saccades.

Son téléviseur devient une véritable Smart TV, sans abonnement ni installation compliquée. En prime, la télécommande Alexa vous permet de chercher un film, baisser le volume ou allumer votre TV simplement à la voix.