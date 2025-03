Autonomie et innovation au rendez-vous La batterie de 78 Wh du Zenbook S 16 permet une utilisation prolongée sans compromis sur la performance. Grâce à la gestion thermique intelligente et à une capacité améliorée, il soutient une productivité ininterrompue durant vos déplacements. Le système d’exploitation Windows 11 avec Microsoft Copilot intégré propose un environnement moderne et intuitif, rendant l'expérience utilisateur encore plus fluide et agréable.