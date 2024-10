Le MacBook Air M2 se distingue par sa puce Apple M2, qui délivre de bien meilleures performances et une autonomie accrue face à la première génération de processeurs développés en interne par la marque à la pomme. Cet ultraportable dispose d’un écran Retina de 13,6 pouces (34,5 cm de diagonale), offrant des images nettes et détaillées. Avec jusqu’à 18 heures d’autonomie, ce Mac se révèle idéal pour une utilisation quotidienne intensive. Son design ultra-fin (11,3 mm) et son poids plume (1,24 kg) le rendent facilement transportable. Ce modèle est également équipé de 8 Go de mémoire vive (extensible à 24 Go) et d’un espace de stockage SSD de 256 Go.