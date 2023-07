BMW lance une petite moto électrique au look ravageur et au prix... pas si petit

« Avec le CE 02, BMW Motorrad aspire à quelque chose de nouveau et veut une fois de plus faire œuvre de pionnier. Grâce à ses proportions inhabituelles et à son graphisme frappant, le nouveau CE 02 est une forme de mobilité simple et jeune sur une seule piste. Le langage des formes réduit est synonyme de légèreté et de plaisir. L'accent n'est pas mis sur l'utilité, mais sur l'attrait émotionnel, le plaisir de conduire et l'utilisation simple, presque intuitive », commente son designer, Design Edgar Heinrich.