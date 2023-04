Ça y est, vous pouvez ouvrir votre BMW avec votre smartphone Android ! Voilà comment ça marche

Jusqu'à présent, Digital Key Plus n'était compatible qu'avec l'iPhone et l'Apple Watch. Le constructeur BMW s'est évidemment fixé pour objectif d'offrir un accès numérique à ses véhicules à tous les clients, quel que soit le système d'exploitation mobile qu'ils utilisent. Aussi, Digital Key Plus débarque sur Android, mais sur certains smartphones seulement. Et l'option ne concerne que quelques véhicules spécifiques.